Schianto in moto sul monte Fasce: centauro soccorso in codice rosso

Incidente stradale intorno alle ore 15:30 di domenica 5 marzo 2023 sulla strada provinciale 67 del monte Fasce. Un giovane motociclista stava percorrendo la strada verso il Cornua quando, per ragioni in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo scivolando a terra.

Violento l'impatto sull'asfalto, il centauro ha riportato traumi al volto e alla spalla. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Uscio. La missione è partita in codice giallo, ma vista la dinamica è poi diventata un codice rosso.

Il ragazzo, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova.