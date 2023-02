Giovane motociclista ferito in un incidente: in ospedale con l'elicottero

Incidente stradale sulla provinciale 226 nel Comune di Savignone, ferito un ragazzo di 16 anni. È successo intorno alle 7:30 di lunedì 6 febbraio 2023.

Per ragioni ancora da accertare si sono scontrate un'auto e una moto, ad avere la peggio il giovane centauro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Verde di Busalla, dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale a causa dei traumi subiti. Il ragazzo è stato caricato sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e trasportato in codice rosso al San Martino di Genova, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sulla strada provinciale 226 sono anche intervenuti i carabinieri per i necessari accertamenti sulla dinamica dell'incidente.