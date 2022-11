Schianto moto-auto: 43enne portata in ospedale in gravi condizioni

Incidente stradale nella serata di giovedì 10 novembre a San Michele di Pagana, sopra Rapallo.

È successo in via San Michele poco dopo le 20: per motivi da accertare, uno scooter si è schiantato contro un'auto. La motociclista, una donna di 43 anni, è stata sbalzata dal mezzo ed è stata portata in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure, i Volontari Soccorso Rapallo e l'automedica del 118 Tango 2.