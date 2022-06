Incidente nella notte: ragazza in codice rosso al Villa Scassi

Incidente stradale nella notte in via Cornigliano dove, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrate un'automobile e un motociclo, poco dopo le 2:30 di domenica 5 giugno 2022.

Ad avere la peggio una ragazza a bordo dello scooter che lamentava forti dolori alle gambe, è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ambulanza all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, in codice rosso per dinamica.

Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso.