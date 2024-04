Schianto moto-auto in autostrada: centauro in codice rosso e traffico in tilt

Tre chilometri di coda sull'autostrada A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto, in direzione Serravalle, a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 17:15 di lunedì 15 aprile 2024. Lo schianto, per ragioni in via di accertamento, ha coinvolto un'automobile e una moto. Ripercussioni sul nodo genovese con code anche tra Pegli e l'allacciamento A10-A7 e tra Genova Est e l'allacciamento A12-A7.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 3 e le ambulanze dei Volontari Soccorso Fiumara e Misericordia Genova. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 53 anni che avrebbe riportato un trauma cranico commotivo e la frattura di un arto. Per dinamica è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Traffico congestionato sulle autostrade liguri intorno alle ore 18 di lunedì: altri due chilometri di coda sono segnalati tra Bolzaneto e Busalla per lavori, sempre sulla A7. E ancora, tre chilometri di coda tra Masone e Ovada in direzione nord per i cantieri e infine sulla A12 rallentamenti tra Genova Est e Nervi per un veicolo in avaria.

