Doppio incidente in moto sulla A10, due feriti nella notte

Due motociclisti hanno perso il controllo del proprio mezzo a due ruote in autostrada e sono rimasti feriti nella notte, in entrambni i casi è intervenuto il 118 per prestare soccorso ai centauri e la Polstrada per ricostruire la dinamica.

Il primo incidente avvenuto poco prima di mezzanotte e mezza sulla A10 tra Genova Pegli e Aeroporto, coinvolto un 49enne che ha riportato alcuni traumi agli arti ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con un'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso. Nel tratto autostradale si è formata coda per un chilometro, poi risolta.

Intorno alle due, invece, gli uomini del 118 sono dovuti intervenire, sempre sulla A10, nel tratto tra Voltri e Arenzano, un altro centauro ha perso il controllo della moto ed è finito a terra riportando alcuni traumi. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi, anche in questo caso è intervenuta l'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso.