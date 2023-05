Schianto in moto in A10: 39enne in prognosi riservata al San Martino

È ricoverato in prognosi riservata, presso la Rianimazione al primo piano del Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino, l’uomo di 39 anni rimasto vittima di incidente in moto in autostrada nella tarda mattinata di domenica 28 maggio 2023.

L'uomo avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo a due ruote mentre viaggiava sulla A10 tra Arenzano e Voltri, andandosi a schiantare dopo un volo di qualche metro che gli ha causato un politrauma. Era stato soccorso dall'automedica Golf 5 del 118 e da un'ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto.

Nella giornata di domenica c'è stato anche un incidente a Mezzanego, ferito un 37enne andato a sbattere contro un muretto dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote. L'uomo si trova attualmente ricoverato presso il Trauma Center, al 4° piano del padiglione Specialità del San Martino, con una prognosi è di 35 giorni.