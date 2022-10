Incidente in autostrada, code chilometriche e traffico in tilt

Mattinata di caos e code in autostrada, la situazione peggiore sulla A10 dove, alle 8:45 di giovedì 27 ottobre 2022, sono segnalati nove chilometri di coda tra tra bivio A10/A26 e Genova Aeroporto per un incidente avvenuto nel tratto tra Pegli e Aeroporto in direzione Genova. Uscita consigliata a Pra' per chi arriva da Ventimiglia.

Coinvolte nello schianto un'automobile e una moto per cause in via di accertamento, ad avere la peggio il centauro. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con l'ambulanza della Croce Verde Pegliese e l'automedica Golf 5, la missione è partita in codice rosso, ma fortunatamente le condizioni dell'uomo erano meno gravi di quanto non sembrasse in un primo momento, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino con diversi traumi.

Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria da via Pra' fino a via Albareto, in direzione centro, sono segnalati forti rallentamenti dalla polizia locale con code che vanno quindi da Pra a Sestri Ponente.

In autostrada segnalate code anche tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso, quattro chilometri di coda verso Ventimiglia sulla A10 tra la diramazione per la A7 e Pegli per Traffico Congestionato. Verso levante un chilometro di coda tra Lavagna e Sestri Levante per un altro incidente e un altro chilometro di coda sulla A26, per lavori, all'altezza di Masone in direzione nord.