Schianto tra moto in Sicilia, morto motociclista di Genova in vacanza

La vacanza si è trasformata in tragedia, in Sicilia, per una coppia di turisti genovesi: in seguito allo schianto con un'altra moto, un motociclista di Genova, Pierluigi Vaccarezza, 76 anni, è morto. L'uomo stava viaggiando in sella alla sua Vespa insieme alla moglie nell'Agrigentino.

La coppia era in vacanza e a quanto pare stava facendo rientro dalla spiaggia quando ha scontrato un'altra moto sulla strada statale 640, in contrada Caos.

La vittima, alla guida della Vespa che si è scontrata con una moto di grossa cilindrata, è morta sul colpo. Ferite, ma non in pericolo di vita, l'altra motociclista e la moglie di Vaccarezza. A quanto pare, tutti indossavano correttamente il casco di protezione.

La strada è stata chiusa al traffico ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e più pattuglie dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia.