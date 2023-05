Morto il pedone investito sulle strisce a Carignano

Dopo quattro giorni in rianimazione non ce l'ha fatta l'anziano investito lunedì scorso a Carignano.

Il 73enne era stato travolto da un'auto guidata da un uomo di 78 anni in corso Podestà, immediati i soccorso del 118 ma le sue condizioni erano apparse subito critiche. L'investitore avrebbe dichiarato di non aver visto il pedone accecato dal sole.

La pm Valentina Grosso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Il dramma solleva l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto dopo l'incidente mortale avvenuto l'altro ieri, martedì 10 maggio, in via Cornigliano dove una donna è stata investita e uccisa da un tir che non doveva transitare.