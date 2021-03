Autostrada A26: schianto nella notte: muore Paolo Scerni

Il figlio dell'ex presidente del Genoa Gianni Scerni è morto in uno scontro frontale tra un camion e un'automobile sulla A26 dopo Rossiglione nei pressi dell'area di servizio Stura Est in direzione Ovada

Ancora un incidente mortale sulla rete autostradale della Liguria, nella serata di martedì 23 marzo 2021, poco dopo le ore 22:00. Un uomo di 46 anni è morto in uno scontro frontale tra un camion e un'automobile sulla A26 dopo Rossiglione, nei pressi dell'area di servizio Stura Est in direzione Ovada. Si tratta di Paolo Scerni, figlio 46enne dell'ex presidente del Genoa Gianni Scerni e imprenditore nel mondo dello shipping.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, per l'uomo non c'era però più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini della Polizia Stradale di Ovada e i vigili del fuoco di Multedo che hanno estratto il corpo senza vita dalle lamiere e messo in sicurezza l'area dell'incidente.

Nella tardo pomeriggio di martedì un altro grave incidente aveva causato code chilometriche sulla A10 a causa della chiusura all'altezza di Celle.