Muore investito da furgone, conducente indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il conducente del furgone che ieri - nel pomeriggio di mercoledì 16 novembre - ha investito un uomo, causandone la morte.

È successo a Favale di Malvaro: l'uomo, Giovanni De Benedetti, che avrebbe compiuto 81 anni proprio oggi, è stato investito in via Accereto intorno alle 15. Sul posto erano intervenuti subito ambulanza, automedica e carabinieri, ma a nulla sono valsi i soccorsi: l'anziano è deceduto sul colpo. Prima di constatare la morte era stato avvisato anche l'elisoccorso per il trasporto più veloce in ospedale, ma purtroppo alla fine non è servito e non è stato fatto decollare.

Dai primi accertamenti, De Benedetti sarebbe stato colpito dal furgone di un corriere che strava uscendo in retromarcia da una strada, dopo una consegna. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Cicagna e della stazione di Chiavari, mentre il pm Andrea Ranalli ha indagato il guidatore per omicidio stradale e ha disposto l'autopsia.

È stato anche sequestrato lo smartphone del conducente, per controllare che non lo stesse utilizzando mentre si trovava al volante, al momento dell'incidente.