Investimento mortale: anziano perde la vita

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 16 novembre a Favale di Malvaro, dove un anziano è stato investito in strada da un mezzo ed è deceduto sul posto.

È successo intorno alle 15 in via Accereto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Cicagna e l'automedica Tango 1. Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica.

Era stato allertato - in codice rosso - anche l'elicottero Tango per portare l'uomo in ospedale, ma purtroppo è stato tutto invano: l'anziano è deceduto prima.