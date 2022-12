Morto in un incidente stradale l'ex carceriere di Fabrizio De Andrè

Ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 389, Salvatore "Barore" Vargiu, 82 anni, noto come "Trava", uno dei sequestratori condannati per il rapimento di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, avvenuto in Sardegna nel 1979.

Era alla guida di un Mitsubishi Pajero grigio che è uscito fuori strada quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muro sulla Buddusò-Pattada. I soccorritori hanno solamente potuto constatare il decesso dell'uomo.

"Barore" era stato uno uno dei dieci componenti della banda che, nell'estate di 43 anni fa, dopo avere prelevato De Andrè nella sua casa di Tempio, lo tenne per mesi insieme alla compagna Dori Ghezzi in luogo irraggiungibile delle montagne di Pattada. Per il rapimento di De Andrè e Ghezzi era stato condannato a venticinque anni di carcere.