Incidenti, nell'anno del lockdown Genova ha il più alto tasso di mortalità su strada in Italia

La pandemia non ha fermato le morti su strada in Liguria, in particolare a Genova. A testimoniarlo è il rapporto Aci-Istat, che ha elaborato i dati del Ministero restituendo (e confermando) un quadro preoccupante in termini di sicurezza stradale e mortalità.

Nel 2020, anno caratterizzato dai lockdown e dalla limitazione degli spostamenti, la conta delle vittime della strada è salita nel capoluogo ligure, una delle poche città italiane che ne ha contate di più rispetto al 2019.

Nel 2020 infatti a Genova sono morte 24 persone, una in più rispetto al 2019: la maggioranza sulle strade urbane (23 contro le 18 del 2019), una su strade extraurbane contro le 5 del 2019. Il tasso di mortalità del 2020 è dunque in salita rispetto al 2019, e passa dal 4 al 4,3%, superiore alla media italiana del 4% e il più alto del paese.

Numeri che fanno di Genova la città italiana con il più alto tasso di mortalità su strada (ogni 100.000 abitanti) nell’anno in cui in tutto lo Stivale i numeri sono calati.

Scendendo nel dettaglio, a Genova si sono verificati 2.840 incidenti nel 2020, 23 dei quali mortali. I feriti sono stati 3.327, e la maggior parte degli autonomi ha coinvolto motocicli, mentre quelli tra auto salgono se si parla di incidenti tra più mezzi. La maggior parte delle vittime (19) sono di sesso maschile, 13 sono morti al volante di auto o moto, 8 invece i pedoni investiti.

Numeri che, pur inferiori in termini stretti a quelli registrati in altre città italiane, se rapportati al 2019 e agli abitanti sono altissimi e confermano come Genova sia maglia nera italiana per la sicurezza stradale e la mortalità su strada.