Investimento Spera, la perizia: “Suv non coinvolto nell’incidente”

Dopo quattro mesi è arrivato il risultato della perizia tecnica. Il suv, che secondo la ricostruzione effettuata dal consulente della procura non avrebbe rispettato uno stop, non ha contribuito all'investimento che è costato la vita a Vincenzo Spera.

Il settantenne promoter musicale è stato travolto la sera del 13 marzo in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, da una Vespa 300 guidata da un diciottenne. Il giovane è indagato per omicidio stradale e al momento è ritenuto dagli inquirenti l'unico responsabile del sinistro.

L'ipotesi del coinvolgimento del suv era emersa dopo un confronto tra i periti di accusa, parte civile e difesa e dalla visione di un'immagine, tratta da un filmato ripreso da una telecamera di videosorveglianza di un negozio vicino alle strisce pedonali dove si trovava il manager, che mostra il veicolo sulla scena dell'investimento mortale.

Così lo scorso maggio il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello ha chiesto al consulente Marco Sartini di verificare se il veicolo non abbia rispettato lo stop rallentando così l'attraversamento di Spera poi travolto dallo scooter.

Il risultato della perizia non è tale da far contestare dalla procura un concorso di cause colpose indipendenti. L'automobilista, che però non è stato identificato nè si è fatto avanti dopo aver letto le notizie, dovrebbe così solo pagare una multa per la violazione dell'obbligo di fermarsi per dare precedenza a un pedone che ha intenzione di attraversare.