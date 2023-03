Morte Vincenzo Spera, indagato per omicidio stradale il 18enne che lo ha investito

È stato indagato per omicidio stradale il 18enne che ieri sera ha investito e ucciso, in corso Magenta, il presidente di Assomusica Vincenzo Spera.

Secondo le prime ricostruzioni della sezione infortunistica della polizia locale guidata dal comandante Stefano Biggi, il giovane L.P. procedeva in direzione levante quando ha investito Spera, pare in corrispondenza di un attraversamento pedonale ma gli agenti devono ancora acquisire filmati e testimonianze. Il manager genovese, 70 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Martino dove è deceduto nella notte, il 18enne si trova ricoverato al Galliera e non è in pericolo di vita: forse dovrà essere sottoposto ad un intervento per le fratture facciali riportate.

Dalle analisi è risultato positivo ai cannabinoidi.