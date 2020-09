Nel 2020 a Genova 3.432 incidenti stradali, di cui 13 mortali

Nel 2020 a Genova 󠁧󠁢󠁥ci sono stati 3.432 incidenti stradali, di cui 13 mortali: 1.738 i feriti e 34 le persone ricoverate in prognosi riservata. Come diminuire il numero di sinistri? È la domanda a cui si è provato a rispondere ieri a Palazzo Rosso, in uno degli eventi della Settimana europea della mobilità (Sem, dal 16 al 22 settembre).

Grande protagonista della serata è stata la Fondazione Michele Scarponi, intitolata al campione di ciclismo travolto da un camion il 22 aprile 2017 e attiva dal 2018 in progetti di sicurezza stradale e mobilità dolce.

Dopo la proiezione del docufilm "Gambe", un commovente ritratto del campione marchigiano, si è tenuto un dibattito sulla sicurezza sulle strade a cui hanno partecipato il fratello dell'"Aquila di Filottrano", Marco, alcuni rappresentanti del Comune di Genova e delle associazioni di Rete Genova Sostenibile, il vice comandante della Polizia Locale Varno Maccari e altre figure del mondo dello sport, come l'ex ciclista e telecronista Silvio Martinello.