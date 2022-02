Tragedia a Marassi: 18enne muore dopo uno schianto in moto

Ancora un incidente mortale a Genova. Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 febbraio 2022 un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo aver essersi schiantato sull'asfalto con il proprio scooter, non sarebbero coinvolti altri veicoli. La vittima è Marco Santeusanio, diventato maggiorenne da pochi giorni, era infatti nato il 25 gennaio del 2004 ed era noto nel mondo del calcio locale per aver vestito la maglia del Little James a livello giovanile e poi del Ligorna, figlio dell'ex giocatore del Little Club Giorgio, attuale allenatore della Goliardica.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 in via Toti a Marassi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118 della Croce Verde San Gottardo, le condizioni del ragazzo sono subito sembrate disperate, è stato intubato e portato all'ospedale San Martino di Genova, dove purtroppo è morto qualche ora dopo.

Via Toti è rimasta chiusa da piazzale Parenzo a via Tortona fino alle 3.45 di notte per consentire i rilievi dell'infortunistica, secondo quanto riferito non risulterebbero altri veicoli coinvolti dalle prime ricostruzioni effettuate, si indaga sulle cause della caduta.

Aumenta quindi il numero delle vittime della strada, tra fine dicembre e gennaio 2022 hanno perso la vita l'ultras della Sampdoria Giacomo Fantoni dopo uno schianto in sopraelevata lo scorso 24 dicembre, un ragazzo a San Fruttuoso travolto da un'auto mentre attraversava la strada il 7 gennaio, un ciclista a Bolzaneto il 10 gennaio e un motocicista in via San Felice a Molassana il 28 gennaio.