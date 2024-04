Incidente mortale: motociclista perde la vita dopo lo schianto

Tragico schianto in via Righetti in Albaro nella serata di Pasqua. Domenica 31 marzo 2024, intorno alle ore 20, un uomo di 48 anni alla guida di un motociclo è morto dopo un incidente che, secondo i primi rilievi della polizia locale, sembrerebbe essere autonomo.

Il centauro ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro alcuni veicoli in sosta. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica Golf 3 e ambulanza della Croce Gialla, l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma è poi deceduto al San Martino.

Sono in corso gli accertamenti della sezione infortunistica della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente.

