Tragico schianto: muore un 50enne in scooter

Incidente mortale in via Perlasca poco dopo le ore 15 di sabato 17 febbraio 2024. Per ragioni in via di accertamento un uomo di circa 50 anni alla guida di uno scooter ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 4 e ambulanze della Croce Rosa Rivarolese e Volontari del Soccorso della Fiumara. Le condizioni dell'uomo sono sembrate subito disperate, inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La polizia locale ha chiuso via Perlasca in direzione monte all'imbocco da via Pieragostini sul ponte di Cornigliano per i rilievi e per la gestione del traffico nella zona, fortemente rallentato, come indicato anche sui pannelli luminosi. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti sembrerebbe un incidente autonomo senza altri veicoli coinvolti, ma sono in corso i necessari accertamenti per fare luce sulla dinamica. Non è escluso che l'uomo alla guida possa aver avuto un malore.

Notizia in aggiornamento

