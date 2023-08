Tragico schianto auto-moto: muore un giovane

Schianto mortale in via Merano a Sestri Ponente. Intorno alle ore 17:30 c'è stato un incidente stradale. Secondo le prime informazioni raccolte sarebbero coinvolte un'automobile e una moto. L'impatto violento non ha lasciato scampo a un giovane centauro classe 2001, è morto sul colpo.

Sul posto il 118 ha immediatamente inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Verde Genovese ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare, è stato constatato il decesso.

In via Merano è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per far luce sulla dinamica del tragico schianto.