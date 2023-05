Incidente mortale in via Cornigliano, strada chiusa

Incidente mortale in via Cornigliano all'altezza dei giardini Melis. È successo intorno alle 10 di mercoledì 10 maggio 2023. La vittima è una donna di circa 50 anni. Ferito anche un sessantenne, portato in ospedale.

Sul posto sono intervenute l’automedica Golf 2 e Golf 5 e le ambulanze dei Volontari del Soccorso Fiumara e della Croce d’Oro di Sampierdarena. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice rosso, il più grave.

La polizia locale ha chiuso la strada e la viabilità viene deviata su strada Guido Rossa. I due pedoni sono stati investiti sulle strisce pedonali da un mezzo pesante, della cui rimozione si stanno occupando i vigili del fuoco. Sul posto è atteso anche il magistrato di turno.

Il tir non sarebbe potuto passare in via Cornigliano per via del divieto di transito ai mezzi pesanti. L'autista, un 40enne di origini marocchine, è stato portato allo Scassi per gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento.