Davagna, frontale auto-moto sulla statale: un morto e un ferito grave

Anas ha informato che sulla strada statale 45 è temporaneamente chiuso, a causa dell'incidente, il tratto al km 21,5, in entrambe le direzioni, nel comune di Davagna

Incidente stradale mortale sulla statale 45 della Val Trebbia in seguito a uno scontro frontale tra un'automobile e una moto.

Anas ha informato attraverso una nota che sulla strada statale 45 è temporaneamente chiuso, a causa dell'incidente, il tratto al km 21,5, in entrambe le direzioni, nel comune di Davagna, in provincia di Genova. Il motociclista è deceduto mentre il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dall'automedica del 118: dopo essere stato intubato e stabilizzato è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Carabinieri per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.