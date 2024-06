Tragedia nella notte: auto con quattro giovani si ribalta, un morto e tre feriti gravi

Tragedia nella notte. Intorno alle ore 22:40 di domenica 16 giugno 2024 c'è stato un incidente mortale sulla strada statale della Val d'Aveto. Ancora al vaglio le cause, quello che è certo è che un'automobile con a bordo quattro ragazzi tutti di età intorno ai 20 anni si è ribaltata, uno ha perso la vita e altri tre sono finiti in ospedale in gravi condizioni.

Ampia mobilitazione per i soccorsi, sul posto il 118 ha inviato le automediche Tango 1 e Tango 2, ambulanze della Croce Rossa di Rezzoaglio, Cicagna e Santo Stefano D'Aveto e anche l'elicottero Grifo. Un ragazzo è morto sul colpo, degli altri tre una ragazza è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo, e ha chiamato i soccorsi, gli altri sono rimasti incastrati all'interno. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che li hanno estratti e affidati alle cure dei medici, due sono stati portati poi all'ospedale San Martino di Genova e uno all'ospedale di Lavagna, tutti e tre in codice rosso.

A Rezzoaglio sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri, i militari dovranno ricostruire le cause dell'incidente, che sembra comunque essere autonomo e senza altri mezzi coinvolti.

