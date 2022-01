Giovane travolto e ucciso a San Fruttuoso: negativo all'alcol test il motociclista

È risultato negativo all'alcol test il motociclista di 44 anni che ha investito Cheng Han, 22enne di origini cinesi morto dopo essere stato travolto e sbalzato a diversi metri dal punto del violento impatto. Il centauro aveva un tasso alcolemico inferiore al limite di legge di 0,5 g/l.

La tragedia è avvenuta in via Casoni a San Fruttuoso nella serata di venerdì 7 gennaio 2022, un testimone avrebbe riferito alla polizia locale che il centauro viaggiava a forte velocità.

Il ragazzo lavorava in un bar della zona gestito dalla famiglia ed è morto prorio sotto casa, i genitori non vedendolo tornare e sentendo il viavai di sirene sono scesi in strada e hanno scoperto la tragedia trovando il corpo del figlio senza vita. È stata aperta un'inchiesta e l'investitore risulta indagato.