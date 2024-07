Schianto fatale, morto motociclista di 59 anni

Incidente mortale poco prima di mezzogiorno tra Montebruno e Torriglia. È successo sulla strada statale 45, dove un motociclista che ha perso il controllo del suo mezzo per motivi da chiarire ha colpito una prima auto finendo poi contro una seconda.

Ad avere la peggio il centauro, 59 anni, residente a Parma: per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è morto.

Sul posto la Croce Rossa Montebruno, i Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia, le automediche Golf 3 e Golf 7 e l'elisoccorso Grifo. Per il 59enne, però, non c'è stato nulla da fare. A essere presenti, per gli accertamenti, anche i carabinieri di Santa Margherita Ligure.