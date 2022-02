Schianto a Mignanego: muore un motociclista

Un altro incidente mortale sulle strade della città metropolitana di Genova: a perdere la vita un motociclista di 48 anni sulla strada statale verso Mignanego.

A lanciare l'allarme poco dopo le 17:30 di sabato 26 febbraio 2022 alcuni passanti che hanno visto l'uomo a terra con la sua moto Yamaha, sul posto sono intervenuti i militi del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al San Martino di Genova, è arrivato al pronto soccorso intubato ed è poi deceduto in serata per le gravi lesioni riportate nello schianto.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente, al momento del ritrovamento a terra non c'erano altri veicoli presenti sul posto.