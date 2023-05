Incidente mortale Cornigliano, rete comitati contro il Comune: "Tragedia annunciata"

La Rete Genovese, formata da comitati, associazioni, gruppi e movimento del territorio, ha attaccato le istituzioni, con in testa il Comune, dopo l'incidente mortale in via Cornigliano. Una donna di 50 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un tir, ferito anche un sessantenne.

"Tragedia in parte preannunciata"

"L'incidente mortale - attacca la Rete Genovese - mette ancora una volta in luce la scarsa attenzione delle istituzioni, in primis del Comune di Genova, nel voler e poter garantire la sicurezza della circolazione pedonale. Rinviando a data da destinarsi il previsto incontro pubblico al Centro Civico, abbiamo deciso di manifestare con il Comitato delle Donne di Cornigliano, parte della Rete Genovese, la nostra preoccupazione e la nostra volontà di non voler fare passare sotto silenzio questa tragedia, in parte preannunciata".

"Divieto per i tir, ma mancano i controlli"

Diversi secondo i comitati i motivi per cui la tragedia poteva essere evitata: "Il camion che ha travolto i due pedoni - scrivono - non poteva transitare in via Cornigliano in virtù di una delibera che ne vieta il transito dalle 9 alle 17, ma come noto nessuna vigilanza della polizia municipale è preposta, da tempo, a presidiare la zona. Inoltre gli attraversamenti sono, salvo uno, tutti a raso e pertanto si pongono in continuità con la parte stradale destinata ai veicoli. Il camionista non ha fatto caso, nel ripartire, che i due pedoni stavano iniziando l’attraversamento (quindi ormai fuori dal marciapiede) e li ha

travolti. L’accertamento della sua presunta responsabilità non è compito nostro ma speriamo si faccia chiarezza al più presto. Dalla vicenda 'Ponte Morandi' il divieto viene regolarmente violato partendo proprio dai camion che sgombravano dalle macerie la zona interessata dal disastro, per poi diventare regola, dimenticando che quella delibera era stata adottata per liberare via Cornigliano dai mezzi pesanti in quanto concausa, con le acciaierie di Riva, dell’inquinamento da polveri".

"Tursi concede troppe deroghe"

Ma i problemi secondo la Rete Genovese non sono finiti: "Troppe 'deroghe - affermano - sembrano concesse da Tursi per 'lavori di somma urgenza' che invece sono ben pianificati e per la reiterata assenza di agenti di polizia municipale impegnati a 'garantire la sicurezza dei cittadini' dimostrata anche dai diversi incidenti accaduti già subito dopo l’inaugurazione della nuova strada (vedi, ad esempio, la mancata segnalazione della rotatoria).Bisogna considerare che la continuità e/o intersezione tra marciapiedi, piste ciclabili e corsie destinate ai veicoli, in alcuni punti della strada creano davvero un pericolo non da poco soprattutto per le persone più fragili quali diversamente abili, anziani e bambini. Si sta avvicinando l’estate e ovviamente si sta di più all’aria aperta. Resta poi il 'rebus' della strada interna Guido Rossa che doveva essere destinata al traffico pesante e a quello verso ponente, lasciando così via Cornigliano (a tre corsie in tutti i suoi punti) al solo trasporto pubblico ed al traffico del quartiere, da e per il ponente".

"Ora servono risposte"

E infine la conclusione: "È ora che il sindaco e il dirigente preposto alla mobilità urbana, comincino a dare risposte adeguate alle presunte deroghe concesse (spiegandone oggettivamente il perché), alla mancata vigilanza della polizia municipale a presidio della sicurezza della circolazione dei pedoni, alla modifica della continuità e/o intersezione tra marciapiedi, piste ciclabili e corsie destinate ai veicoli, alla mancata destinazione di via Guido Rossa al traffico pesante e a quello da e verso ponente in modo che, come da progetto originario, in via Cornigliano sia consentito il solo trasporto pubblico e il traffico del quartiere, da e per il ponente".

Chi fa parte della Rete Genovese

Comitato Giardini Malinverni, Comitato Officine Sampierdarenesi, Comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe, Comitato contro la cementificazione di Terralba, OpposizioneSkymetro - Valbisagno Sostenibile, Comitato con i piedi per terra, Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova, Comitato Valpolcevera Resistente San Quirico, Comitato Porto Aperto, Comitato SìTram Genova, Comitato Nervi 2022 no ZTL, Comitato spontaneo Trasta Fegino, Comitato liberi cittadini di Certosa, Comitato sotto il ponte, Comitato Cittadini Banchelle, Comitato Vie Ardoino e Landi, Comitato Donne di Cornigliano, Comitato Tutela Ambientale Genova, Circolo Nuova Ecologia, Circolo San Bernardo, Associazione Amici di Ponte Carrega, Associazione Mobilita Genova – MobiGe, Rete Cittadina 'Insieme per la Salute di Tutti', Italia Nostra Onlus, ISDE Medici per l’ambiente, Medicina Democratica movimento di lotta per la salute, Associazione Quelli del Ponte Morandi, Movimento indipendente dei Cittadini per Carignano, NO alla cementificazione di Nervi, WWF Genova Città Metropolitana, Coordinamento Ligure per la gestione corretta dei rifiuti, Società della Cura, AMA Associazione Abitanti Maddalena.