Incidente mortale in autostrada, auto finisce sotto un tir: tratto chiuso tra Arenzano e il bivio A10/A26

Traffico bloccato in direzione Genova tra i caselli di Arenzano e Pra': i soccorritori stanno cercando di capire se ci fossero altre persone a bordo

Un morto nell'incidente di stamattina, mercoledì 10 marzo 2021, sulla autostrada A10 tra i caselli di Arenzano e Pra'. La conferma è arrivata dai soccorritori del 118, che ora stanno cercando di capire se oltre al conducente ci fossero altre persone a bordo dell'auto finita sotto un tir in un tragico schianto.

Una lunga coda si è formata in autostrada a partire dalle 9,48 di mercoledì 10 marzo, ora in cui è stato registrato un incidente sulla A10 tra i caselli di Arenzano e Pra', in direzione Genova. Pochi minuti dopo, è stato definitivamente chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio A10/A26 e molte auto sono rimaste imbottigliate nel traffico, creando una coda di 2 km.

L'incidente, avvenuto al km 17,4, vede coinvolti un camion e un'auto. Secondo le prime informazioni, una macchina sarebbe finita sotto un tir, e ci sarebbero persone incastrate tra le lamiere. I mezzi di soccorso stanno cercando di raggiungere il luogo dell'incidente, operazione non facile a causa del blocco del traffico.

A chi deve dirigersi verso il centro città, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire al casello di Arenzano e rientrare a Genova Pra', passando per la viabilità ordinaria (che però sta già accusando gli effetti della chiusura della A10).