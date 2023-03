Mortale a Bogliasco, denunciata per omicidio stradale la giovane alla guida dell'auto

È stata denunciata per omicidio stradale dai carabinieri radiomobile di Santa Margherita Ligure la giovane neopatentata che ha avuto un frontale con un uomo a bordo di una moto, poi morto per le conseguenze dell'impatto.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19:30 di venerdì 3 marzo 2023 sulla via Aurelia tra Bogliasco e Nervi, all'altezza dell'hotel Flora.

La donna non è risultata positiva all'alcol test, la vittima dell'incidente è Isidoro D'Urso, pensionato 68enne residente a Sori e originario di Riposto in Sicilia, morto sul colpo per un fortissimo trauma cranico. L'uomo era a bordo del sua moto Triumph dalla quale è stato sbalzato dopo lo scontro con la Ford Fiesta guidata dalla giovane donna, che aveva riportato qualche escoriazione ed era stata portata al San Martino sotto choc.