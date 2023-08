Schianto pullman-moto: muore centauro, autostrada chiusa

Un altro incidente, questa volta mortale, sull'autostrada A12. Lo schianto, tra il bivio per la A7 e Nervi, ha coinvolto un pullman e una moto e un centauro ha perso la vita. Sul posto, lunedì 7 agosto 2023 intorno alle ore 14:30, il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde San Gottardo, per l'uomo non c'era però più nulla da fare, è stato constatato il decesso.

Il tratto tra Genova Est e Nervi è stato chiuso alle ore 14:45 e il traffico è bloccato con quattro chilometri di coda all'uscita obbligatoria al casello. Traffico in tilt anche tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova, alle ore 15:30, ripercussioni e auto incolonnate anche tra Bolzaneto e il bivio A7/A12. A chi è in viaggio verso Livorno, viene consigliato di uscire alla barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova ed entrare in A12 alla stazione di Genova Nervi, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

In mattinata, tra Nervi e Recco, un'automobile si era invece ribaltata e una donna di 76 anni era stata portata in codice rosso prima all'ospedale San Martino e poi, con l'elisoccorso, verso l'ospedale San Paolo di Savona (dove c'è una clinica di chirurgia specializzata) a causa di un brutto trauma a una mano.

Notizia in aggiornamento