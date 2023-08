Lunedì da incubo: incidente mortale, autostrada chiusa per ore e traffico in tilt

Un lunedì 7 agosto da incubo sul fronte della viabilità. I problemi sono cominciati già in mattinata quando sull'autostrada A12, tra Nervi e Recco, un'automobile si è ribaltata e una donna di 76 anni è stata portata in codice rosso in ospedale. All'altezza di Deiva Marina, invece, un camion ha preso fuoco e sono dovuti intervenire i pompieri. La coda è arrivata fino a 15 chilometri e, proprio quando ha cominciato a diminuire, un secondo incidente, questa volta mortale, ha mandato definitivamente in tilt tutto il traffico sul nodo genovese, sia in autostrada che in città, a Genova.

Intorno alle ore 14:30 un motociclista di circa 60 anni ha perso la vita, dinamica ancora al vaglio, ma sembra che il mezzo a due ruote abbia prima colpito un'automobile, per poi finire sotto a un pullman. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde San Gottardo, per l'uomo non c'era però più nulla da fare, è stato constatato il decesso. Il tratto autostradale tra Genova Est e Nervi è stato quindi chiuso, prima per i soccorsi e poi per i necessari accertamenti, consigliando l'uscita a Genova Ovest per poi rientrare a Nervi. Il traffico è quindi andato definitivamente nel caos con auto incolonnate per chilometri alle uscite, code anche tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova, e poi tra Bolzaneto e il bivio A7/A12. Con il passare dei minuti anche la viabilità cittadina ne ha risentito con code da ponente a levante e sulle principali strade di scorrimento: Guido Rossa, Sopraelevata, Corso Italia, corso Europa. Un serpentone di automobili fino a Bogliasco.

Problemi anche sulla A26 per un incidente, fortunatamente senza feriti gravi, avvenuto intorno alle ore 15:30. La coda ha raggiunto i nove chilometri tra il bivio per l'autostrada A10 e Masone in direzione nord. Tornando alla A12 il tratto tra Genova Est e Nervi è stato riaperto solo alle ore 18, poco dopo però si è verificato un nuovo incidente nei pressi dell'uscita di Genova Est, coinvolte alcune automobili con feriti portati al Galliera e al San Martino in codice giallo e rosso.

Continua a leggere su GenovaToday