Incidente mortale in A12: vittima un operaio che stava andando al lavoro. Il grido d'allarme dei sindacati

Aveva 42 anni e si chiamava Basar Shames l'operaio originario del Bangladesh travolto e ucciso, alle prime luci dell'alba di martedì 6 febbraio 2024, sull'autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari. Era residente a Roma, ma era domiciliato a casa di un cugino a Sampierdarena. L'uomo si trovava a bordo di un furgone insieme ad altri colleghi di lavoro, tutti stranieri, ed era diretto allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, dove lavorava come elettricista. A un certo punto, per ragioni ancora da accertare, il mezzo ha sbandato e si è schiantato sul muro di contenimento che costeggia la carreggiata. Gli operai sono scesi dal mezzo e sono stati travolti da altre auto di passaggio: Basar Shames è morto sul colpo mentre altri due colleghi, un peruviano di 36 anni e un altro bengalese di 39, gravemente feriti, sono stati trasportati al San Martino con fratture multiple, trasferiti presso il Trauma Center diretto dal dottor Luca Berardi e sottoposti a interventi utili a ridurre le fratture multiple, sotto la supervisione dell’equipe del dottor Federico Santolini. Le loro condizioni, nella mattinata di mercoledì 7 febbraio, vengono definite 'stabili' dall'ospedale. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre otto persone, portate invece all'ospedale di Lavagna.

Ancora da accertare le cause per cui il furgone abbia sbandato, se per un guasto tecnico del mezzo o per un colpo di sonno o una distrazione del conducente, anche se al momento non sarebbero emerse evidenze che stesse parlando al cellulare mentre guidava. "L'incidente - denuncia la Cgil Genova e Liguria - è un infortunio sul lavoro perché accaduto nel tragitto casa lavoro, cosiddetto in itinere. È una condizione che interessa quotidianamente migliaia di lavoratrici e lavoratori, pendolari, che sono costretti a utilizzare le autostrade liguri". Secondo il sindacato "la rete autostradale ligure continua a essere tra le più pericolose del Paese, non solo per chi vi transita, ma anche per chi vi deve lavorare a partire dalle operazioni sulle carreggiate. Occorre potenziare le misure di sicurezza della rete, chiediamo inoltre di convocare urgentemente le concessionarie per affrontare la questione e di definire con urgenza l'attuazione della legge regionale sulla sicurezza nelle autostrade liguri".

Fabio Servidei, segretario regionale della Uil Liguria, aggiunge: "Neppure il tempo di esprimere il cordoglio per l’ennesima vittima sul lavoro ad Alassio, che ancora una volta dobbiamo denunciare la mancanza in questo Paese di una cultura della sicurezza, che va estesa dai luoghi di lavoro a ogni altro aspetto, compreso il contrasto, spesso sottovalutato, degli infortuni in itinere. I cantieri infiniti e i continui cambi di carreggiata sono un pericolo che soprattutto con il buio non va preso alla leggera: il crollo del Morandi nel 2018 ha scoperchiato il vaso di Pandora del perenne stato di insicurezza delle nostre infrastrutture e occorrono risposte immediate e un cambio di mentalità condiviso da aziende e istituzioni” La Uil Liguria offre le sentite condoglianze ai famigliari della vittima, e porge i migliori auguri di guarigione ai feriti".