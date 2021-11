Incidente in A10, morta una 18enne, chiuso un tratto di autostrada verso Genova

Alle ore 7.30 circa, sull'autostrada A10 Genova-Savona, è stato chiuso il tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, a causa di un incidente di un'auto all'interno della galleria Fighetto.

Nell'incidente, avvenuto all'altezza del km 34,900, la conducente del veicolo, una ragazza di 18 anni, ha perso la vita. Non sono coinvolti altri veicoli: l'auto è andata a schiantarsi per motivi da chiarire. A bordo dell'auto c'era un giovane di 23 anni, portato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto, dove si registra un km di coda, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Primo Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Per gli utenti diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Albisola e di rientrare a Celle Ligure, dopo aver percorso la strada statale Aurelia.