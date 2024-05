Schianto moto-furgone, centauro in ospedale in elicottero

Due motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, avvenuti nel pomeriggio di sabato 18 maggio 2024, il primo a Montoggio e l'altro a Chiavari.

Nel primo caso una moto e un furgone si sono scontrati per cause in via di accertamento sulla strada provinciale 226 all'altezza di Montoggio.

Sul posto sono intervenute due automediche, Golf 3 e 7, e un'ambulanza della Croce Rossa di Torriglia, oltre a carabinieri e vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago.

Il ferito, un giovane di circa trent'anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in elicottero. Politraumatizzato, era cosciente e non è stato necessario intubarlo.