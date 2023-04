Schianto auto-moto, un codice rosso e un giallo

È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 16.20 di martedì 4 aprile 2023 in località Acquafredda Inferiore lungo la strada provinciale 13, che collega Montoggio a Creto.

A scontrarsi, per ragioni da chiarire, sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti automedica Golf 3, ambulanza della Gau, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

L'uomo è stato portato in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è arrivata anche la donna, ma via terra e in codice giallo.