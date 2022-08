Incidente al confine con la Liguria, gravi due motociclisti di Cogoleto

Una gita fuori porta si è trasformata in un bruttissima avventura per due motociclisti di Cogoleto coinvolti in un incidente stradale a Montezemolo, in Piemonte, a pochi chilometri dalla Liguria.

La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Ceva, intervenuti con i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva ma oltre alla moto nello schianto è rimasta coinvolta un'auto.

La coppia 51enne di Cogoleto è stata trasportata in codice rosso al Cto di Torino, in particolare le condizioni dell'uomo che era alla guida sarebbero molto serie.