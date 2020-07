Schianto a Montebruno, una persona incastrata in auto estratta dai vigili del fuoco

Incidente stradale lunedì mattina intorno alle 8 sulla Provinciale poco fuori dal centro abitato di Montebruno.

Coinvolto un automobilista che per motivi da accertare ha perso il controllo della sua Panda ed è uscito di strada, restando incastrato nell'abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco, che lo hanno aiutato a uscire dall'auto. Le sue condizioni non erano gravi, e non si è reso necessario il ricovero in ospedale.