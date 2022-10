Smart si ribalta: due feriti, strada chiusa e poi riaperta

Via Monte Zovetto, all'intersezione con via Pisa nel quartiere di Albaro, è rimasta chiusa per una ventina di minuti intorno alle ore 15 di sabato 15 ottobre 2022 per consentire l'intervento dei soccorritori dopo un incidente in cui si è ribaltata un'automobile, una Smart con a bordo due persone.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con due ambulanze della Croce Gialla e Croce Rossa e l'automedica Golf 1, presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi: le due persone a bordo dell'auto sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.