Frontale fra moto sul Fasce, due giovani in ospedale

Due giovani motociclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto sul monte Fasce intorno alle 15 di sabato 15 gennaio 2022. Purtroppo si vanno ad aggiungere alla lunga lista di persone ferite sulla statale, che s'inerpica alle spalle del levante genovese.

Sul posto sono intervenute automedica, due ambulanze, di cui una della Croce Rossa di Apparizione, l'elicottero dei vigili del fuoco e i carabinieri. I due giovani sono stati portati entrambi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, il più grave in elicottero in codice rosso e l'altro in ambulanza in giallo.

I ragazzi si trovavano ognuno alla guida di una moto e si sarebbero scontrati frontalmente. Le indagini per chiarire l'esatta dinamica sono affidate ai carabinieri.