Cerca di evitare un ungulato e cade dalla moto

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, sulla strada provinciale 67 del Monte Fasce.

Un giovane motociclista, intorno alle 22:30 di venerdì 8 luglio 2022, nel tentativo di schivare un animale comparso sulla strada, ha perso il controllo del mezzo a due ruote scivolando sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Apparizione per i primi soccorsi, il motociclista ha spiegato ai militi di aver cercato di evitare l'impatto con un cervo, finendo a terra, con il buio poteva trattarsi anche di un capriolo. Fortunatamente le sue condizioni non erano troppo gravi, il mezzo di soccorso è uscito in codice giallo ed è poi arrivato all'ospedale San Martino di Genova in codice verde.