Motociclista si schianta sul Fasce, recuperato dall'elicottero

Un uomo di circa cinquant'anni è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo, avvenuto intorno alle 17.30 di domenica 2 aprile sulla strada provinciale 67 del monte Fasce. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf 6, un'ambulanza della Croce Rossa di Uscio e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre alla polizia locale genovese, anche se l'incidente è avvenuto al di fuori del territorio di competenza.

L'elicottero è stato inviato per recuperare l'uomo, che è finito fuori strada. Quindi è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La strada provinciale è stata chiusa per il tempo necessario all'intervento dei mezzi di soccorso e poi riaperta a una corsia a senso unico alternato.

I mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti via terra, sono dovuti passare da Sori a causa del traffico bloccato lungo la strada che collega Apparizione con Borgoratti per via di un autobus in avaria.