Brusca frenata per evitare tre cavalli, giovane motociclista in ospedale

Un motociclista di 24 anni, per schivare tre cavalli, ha frenato bruscamente ed è stato sbalzato in avanti. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 67 del monte Fasce intorno alle 11 di domenica 21 luglio 2024.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Apparizione e i carabinieri per le indagini del caso.

Spinalizzato per precauzione, il giovane ha riportato molte escoriazioni ed è stato trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Per fortuna in questo caso un incidente non grave. La polizia stradale invece continua a cercare testimoni dello schianto, costato la vita a un avvocato 51enne di Milano.