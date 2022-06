Incidente in monopattino, portato in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale in monopattino per un uomo a Pegli. È successo intorno alle 9 di mercoledì 22 giugno in viale Villa Gavotti.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde Pegliese, inviata dalla centrale operativa del 118, e una pattuglia della polizia locale.

L'uomo ha riportato un trauma facciale ed è stato trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.