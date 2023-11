Incidente in monopattino, dopo tre giorni muore in ospedale

È morto domenica 26 novembre dopo tre giorni di agonia all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il cinquantacinquenne originario di Genova, caduto con il suo monopattino la sera del 23 novembre scorso lungo la pista ciclabile di Santo Stefano al Mare.

Silvano Pollicino era stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in elicottero al pronto soccorso del nosocomio in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Possibile che la caduta sia stata causata da una crepa lungo il tracciato. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'incidente autonomo e si cercano testimonianze per capire cosa ha provocato la caduta.