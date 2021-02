Incidente mortale con il monopattino, Codacons: «Urgentissime regole precise in materia»

Genova sotto choc dopo l’ incidente mortale in cui ha perso la vita, lunedì mattina a Marassi, una giovane donna alla guida di un monopattino.

Le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso, ma dalle prime ricostruzioni la vittima, la 34enne Federica Picasso, si trovava all’incrocio tra corso De Stefanis, corso Sardegna e via Monticelli quando è stata investita dal camion: resta ancora da chiarire se sia scivolata lei perdendo il controllo del monopattino elettrico che stava guidando, o se il conducente del camion, un 46enne, l’abbia urtata senza vederla gettandola a terra.

Di certo c’è che l’incidente, oltre al dolore per la perdita di una giovane donna e mamma, ha rinfocolato la polemica sulle sicurezza circa l’uso dei monopattini in città, aumentati esponenzialmente grazie anche agli incentivi governativi per l’acquisto di mezzi più sostenibili e l’invito delle amministrazioni a spostarsi in modo alternativo in ambito urbano.

Sulla questione è intervento il Codacons, con una nota in cui il presidente Carlo Rienzi sottolinea come «le norme relative ai monopattini non appaiono adatte a garantire la sicurezza stradale, e non a caso in Italia si registra un incidente grave ogni 3 giorni che vede coinvolto proprio tale mezzo di locomozione. Le norme prevedono infatti una serie di limitazioni che è materialmente impossibile far rispettare, anche perché mancano i controlli, e non introducono obblighi a tutela della salute degli utilizzatori dei monopattini, come il caschetto protettivo per tutti, targatura e assicurazione».

Nel caso della 34enne genovese, gli agenti della sezione Infortunistica della Locale hanno appurato che la donna indossava il casco, saltato però via nell’impatto. Le indagini sulla dinamica dello schianto mortale procedono, mentre il quartiere si stringe intorno al marito della vittima e alla sua famiglia e riflette su un incrocio - quello tra via Monticelli, corso Sardegna e corso De Stefanis - considerato pericolosissimo.

«Crediamo sia più che mai urgente introdurre regole precise a tutela della salute degli utilizzatori e della sicurezza stradale - concludono intanto dal Codacons - perché sta pericolosamente aumentando il numero di incidenti, morti e feriti a bordo di monopattini». A Genova si tratta infatti del primo incidente mortale che coinvolge monopattini, anche se altri episodi si sono già verificati negli ultimi mesi.