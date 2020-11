Schianto in galleria a Moneglia, muore motociclista 53enne

Un uomo di 53 anni è morto in un gravissimo incidente stradale giovedì sera a Moneglia, nelle gallerie che portano a Sestri Levante.

Lo schianto ha coinvolto un'auto: stando alle prime ricostruzioni, motociclista e automobilista si sarebbero schiantati frontalmente, un urto violentissimo che ha sbalzato di sella il motociclista.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per il 53enne, residente a Moneglia, non c'era ormai più nulla da fare. Il conducente dell'auto, sotto choc, è stato portato in ospedale per un controllo. Presenti anche i carabinieri per le indagini, le gallerie sono rimaste chiuse al traffico per gran parte della serata.