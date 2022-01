Incidente mortale a Molassana, motociclista perde la vita

Incidente mortale in via San Felice nel quartiere di Molassana venerdì 28 gennaio alle 21.

A perdere la vita un genovese di 39 anni, Gabriele Biasi, che viaggiava a bordo della sulla sua moto e, per ragioni ancora da accertare, è stato disarcionato dal mezzo ed è rovinato sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della sezione infortunistica e i mezzi di soccorso. Quando il medico del 118 lo ha raggiunto, il centauro era ancora vivo: i soccorritori hanno tentato il possibile per rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli.

Il centauro era a bordo della sua Yamaha - sequestrata dalle forze dell'ordine - quando sarebbe caduto perdendo il controllo del mezzo. Gli investigatori stanno cercando telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto.