Dà di matto in ambulanza soccorsa dopo aver provocato incidente stradale

Incidente nella notte in via Giulia De Vincenzi a Genova Molassana, dove una donna alla guida dell’auto si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro altri mezzi in sosta.

La 30enne, che è stata poi trasportata al pronto soccorso del San Martino, si è rifiutata di fare l'alcol test e ha continuato a dare in escandescenze anche a bordo dell'ambulanza, rallentando così il suo stesso soccorso.

I mezzi di soccorso si sono dovuti fermare in via Piacenza dove il medico del 118 ha sottoposto la ferita al Tso.